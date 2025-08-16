YouTube-Star David Dobrik erlebt dramatischen Einbruch

Ein beängstigender Vorfall hat den Alltag von David Dobrik (29) erschüttert: Drei maskierte Täter brachen in das luxuriöse Anwesen des YouTube-Stars in Los Angeles ein, während sich David mit Freunden im Haus befand. In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video zeigt David die Aufnahmen seiner Überwachungskameras. Darauf sind die Eindringlinge zu sehen, die durch sein 10-Millionen-Dollar-Anwesen streifen, bevor sie nach ihrer Entdeckung durch den Garten flüchten. Der Einbruch nahm jedoch keine glimpfliche Wendung, denn es wurden Wertgegenstände entwendet.

Direkt nach dem Vorfall rückten Beamte des Los Angeles Police Departments an und begannen die Ermittlungen, sogar ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. David zeigt sich in seinem Video bestürzt über die Verwüstungen, die die Täter hinterließen. Besonders betroffen ist ein Ankleidezimmer, das im Chaos zurückgelassen wurde. "Die haben diesen Raum komplett verwüstet", beschreibt ein Freund von David die zerstörten Schränke und Schubladen. Konkrete Angaben über die gestohlenen Gegenstände machte der Social-Media-Star allerdings nicht.

David Dobrik, der durch seine unterhaltsamen und energiegeladenen Videos weltweit bekannt wurde, geht den Vorfall öffentlich an und setzt eine Belohnung von 8.500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Zu seinem Markenzeichen gehört eigentlich sein Sinn für Humor, doch mit dieser ernsten Angelegenheit zeigt er sich von einer nachdenklichen Seite. Während er seine luxuriöse Villa sonst nutzt, um Freunde und Fans willkommen zu heißen, hinterlässt der Einbruch bei ihm und seinen Zuschauern eine Mischung aus Besorgnis und Entsetzen. Ob die Täter durch Davids Aufruf überführt werden können, bleibt abzuwarten.

Getty Images David Dobrik bei einer Oscar Party, 2024

Instagram / daviddobrik YouTube-Star David Dobrik vor seinem Luxushaus

Getty Images David Dobrik im Dezember 2019