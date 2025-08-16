"Keine 65 Kilo": Inaontours Fokus ist nicht Gewichtsabnahme

Ina Borck (29), besser bekannt als Ina von Coupleontour, hat sich in einem emotionalen Video auf Instagram an ihre Community gewandt. Die Influencerin, die seit einem Schlaganfall im Jahr 2022 halbseitig gelähmt ist, sprach offen über die Veränderungen in ihrem Leben. Vor wenigen Monaten musste sie den Verlust ihrer Mutter verkraften, die an Krebs verstarb. Im Video erklärte Ina, dass ihr aktueller Fokus nicht auf ihrem Gewicht, sondern auf ihrer seelischen Heilung und dem Streben nach täglichem Glück liege. "Ich weiß, dass ich keine 65 Kilo mehr wiege", so Ina, und fügte hinzu: "Das Leben war in letzter Zeit nicht gut zu mir."

Ina sprach darüber, wie schwer es sei, die Umstellungen in ihrem Leben zu bewältigen, und wie die vergangenen Jahre sie geprägt haben. Neben der körperlichen Einschränkung durch ihre Lähmung beschäftigt sie auch der emotionale Verlust ihres alten Lebens. Dennoch versucht der Social-Media-Star, das Beste aus jedem Tag zu machen und in den kleinen Momenten Glück zu finden. "Ich habe seit dem 12. Juli 2022 ein komplett auf den Kopf gestelltes Leben", erklärte sie und ergänzte: "Ich versuche, aus jedem Tag trotzdem das Allerbeste rauszuholen und glücklich zu sein. Deswegen liegt mein Fokus gerade auf der seelischen Heilung und nicht auf meiner Gewichtsabnahme."

Trotz all dieser Hürden beweist Ina immer wieder eine bewundernswerte Stärke. So zeigte sie zuletzt in den sozialen Medien, wie sie trotz ihrer Einschränkungen handwerkliche Herausforderungen meistert – etwa beim Aufbau von Möbelstücken. Dabei ermutigt sie ihre Fans, nicht aufzugeben und stets an sich selbst zu glauben. Ihre Offenheit und ihr Umgang mit den schweren Schicksalsschlägen berühren viele ihrer Anhänger, die sie als Vorbild für Hoffnung und Resilienz sehen.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, 2025

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, 2025