So viel kostet eine Nacht im Sommerhaus der Stars 2025

Das Sommerhaus der Stars, bekannt aus der gleichnamigen RTL-Show, hat sich für Fans von Trash-TV längst zum echten Sehnsuchtsort gemausert. Wer sich schon immer wie ein Realitystar fühlen wollte oder eine heimliche Leidenschaft für Katastrophentourismus hegt, kann jetzt die Gelegenheit nutzen, selbst in dem berühmten Bauernhaus im beschaulichen Bocholt-Barlo an der niederländischen Grenze zu übernachten. Der Preis pro Person bleibt bei entsprechender Auslastung sogar überschaubar: Für knapp 600 Euro pro Nacht steht das Haus für bis zu zehn Gäste offen. Doch wer auf ein Luxus-Urlaubserlebnis hofft, wird enttäuscht – Komfort ist hier Mangelware. Spontane Buchungen könnten zudem schwierig werden, da viele Termine laut Booking.com bereits ausgebucht sind.

Im Fernsehen als Hort des Dramas und Schreckens dargestellt, präsentiert sich das Haus in Ferienportalen überraschend idyllisch. Die rustikale Einrichtung wirkt einladender als vermutet, wenngleich das Badezimmer weiterhin einen eher düsteren Eindruck macht. Mit weniger Betten als in der Show gehören beengte Verhältnisse und das Teilen eines Zimmers mit Fremden zumindest nicht zum Alltag der wagemutigen Urlauber. Stattdessen lässt sich auf dem historischen Bauernhof das Landleben inmitten der Natur genießen – und vielleicht auch das ein oder andere kleine Trash-Abenteuer nachspielen. "Für Sommerhaus-Fans ein absolutes Muss!", schreibt etwa eine begeisterte Besucherin auf der Buchungswebseite.

Das Sommerhaus hat sich im Laufe der Jahre zu einer echten Kult-Immobilie entwickelt, in der Stars regelmäßig vor laufender Kamera ihre Nerven verlieren. Für Fans der Realityshow bietet es die einzigartige Möglichkeit, selbst in die Fußstapfen ihrer TV-Helden zu treten, bevor es bald schon wieder im TV rund geht: Die neue Staffel der Show, deren Kandidaten bereits offiziell bestätigt wurden, startet am 16. September bei RTL, mit neuen Folgen im wöchentlichen Rhythmus. Für besonders Ungeduldige veröffentlicht RTL+ die Episoden wie gewohnt eine Woche früher.

RTL Alessia Herren, Rafi Rachek und Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

RTL Das Sommerhaus der Stars in Bocholt

RTL Der Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

