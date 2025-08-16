Schockmoment: Sänger Peter Andre muss Sohn aus Klo befreien

Peter Andre (52), bekannt durch seinen Hit "Mysterious Girl", hat kürzlich eine böse Überraschung bei einem Familienausflug in einem Tierpark auf Zypern erlebt. Während des Besuchs wurde der Sänger mit einer unerwarteten Herausforderung konfrontiert, als sein Sohn in einer öffentlichen Toilette eingeschlossen war. Die Tür klemmte und ließ sich nicht öffnen, was bei dem Jungen zu Panik führte. Mutig ergriff der fünffache Vater die Initiative, um die Situation zu lösen, und leitete eine schnelle Rettungsaktion ein, indem er selbst – in Flip-Flops und Badehose – durch das Klofenster kletterte. Nach einigen nervenaufreibenden Minuten gelang es ihm schließlich, seinen Sohn zu befreien, wie in einem Video bei Bild zu sehen ist.

Der dramatische Vorfall stellte jedoch die Geduld und die Nerven von Peter und seiner Familie auf eine harte Probe. Mit vereinten Kräften und vielleicht ein bisschen Glück schaffte es der Sänger, den Vorfall ohne Hilfe von Außenstehenden zu lösen. "Es war ein Moment, den wir so schnell nicht vergessen werden", soll Peter nach Angaben von Nahestehenden gesagt haben. Die Familie blieb anschließend noch eine Weile im Park, um ihren Tag trotz des Ausnahmezustands fortzusetzen.

Doch nicht nur im Urlaub, sondern auch im Familienalltag muss sich der fünffache Vater immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Schon vor einigen Monaten gab der Sänger auf Instagram offen zu, wie stressig das Leben mit fünf Kindern sein kann. "Leute, findet ihr den Schulweg auch so verrückt? Ich meine, man bringt die Kinder zur Schule und dann hat man noch A, B, C und D zu erledigen. A schafft man vielleicht noch, aber wenn ich bei B angekommen bin, muss ich schon wieder die Kinder abholen", sagte Peter damals sichtbar erschöpft. Der Musiker fand damit viel Zuspruch von anderen Eltern, die ähnliche Situationen aus ihrem Familienleben kannten.

Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre mit den Kindern, April 2025

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre, April 2025