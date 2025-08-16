Messner betrachtet Laura Dahlmeiers letzten Wunsch kritisch

Reinhold Messner (80), der in der Welt des Bergsteigens als Pionier gilt, hat sich in einem Interview in der Show "Phoenix persönlich" zu einem berührenden Thema geäußert: dem letzten Wunsch der kürzlich verstorbenen Laura Dahlmeier (†31). Die ehemalige Biathletin, die sich in den Jahren nach ihrer sportlichen Karriere mit Leidenschaft dem Bergsteigen gewidmet hatte, hatte vor ihrem Tod festgehalten, dass sie im Falle einer Notlage nicht geborgen werden wolle. Der Sportler zeigte Verständnis und erklärte: "Die Entscheidung, ein Schriftstück zu hinterlassen, in dem sie sagt, im Falle einer Notlage möchte ich nicht gerettet werden, weil andere Leben damit in Gefahr kommen könnten, das finde ich nachvollziehbar."

Dennoch betonte der erfahrene Abenteurer, dass ein solcher Wunsch nicht nur mit Bewunderung, sondern auch mit Kritik und Diskussion betrachtet werden müsse. Messner sprach davon, wie schwer solch eine Entscheidung für die Hinterbliebenen sein müsse. "Die Vorstellung, dass die Leiche am Berg verbleibt, ist ein schwer erträglicher Moment für die Angehörigen", führte er aus. In solchen Fällen werde die schwierige Abwägung zwischen persönlichem Willen und den Gefühlen der Hinterbliebenen deutlich. "Man sollte das weiter diskutieren", unterstrich er und sprach sich dafür aus, vor allem in gefährlichen Extremsituationen den Angehörigen eine zentrale Entscheidungsrolle einzuräumen.

Messner reflektierte in diesem Zusammenhang auch über die Risiken und die Philosophie des Bergsteigens. Im Gegensatz zu gesichertem Klettersport betonte er, dass Bergsteigen immer ein hohes Eigenrisiko mit sich bringe und oft mit egoistischen Motiven einhergehe. "Nachdem wir unserer Leidenschaft ziemlich offen folgen, sind wir Egoisten, unseren Angehörigen gegenüber", gab er zu. Er selbst sei sich dieser Verantwortung im Alter bewusster geworden. Laura Dahlmeier genoss den Adrenalinkick der Natur in all ihrer Unberechenbarkeit, doch Messner plädiert heute für eine intensivere Auseinandersetzung mit den zwischenmenschlichen Aspekten solcher extremen Entscheidungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Reinhold Messner, Bergsteiger

Anzeige Anzeige

IMAGO / Laci Perenyi Laura Dahlmeier, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner, Aktivist und Buchautor