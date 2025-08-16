Alt-Pop-Beef: Lana Del Rey widmet Konkurrentin eigenen Song

Lana Del Rey (40) hat mit einem Instagram-Video für Irritation unter ihren Fans gesorgt, als sie einen Ausschnitt ihres neuen Songs "All About Ethel" präsentierte. Grund für die verwirrten Gesichter: Der Text enthält mehrere konkrete Bezüge zu ihrer Alt-Pop-Kollegin Ethel Cain, darunter die inzwischen vielerorts ironisch zitierte Zeile "Ethel Cain hated my Instagram post" (dt.: Ethel Cain hasste meinen Instagram-Post). Die sonst für ihre tiefgründigen Texte bekannte Musikerin teilte kurz darauf weitere Details über den Beef, der zwischen den US-Chanteusen offenbar bereits länger schwelt: Lana wirft Ethel vor, sie in der Vergangenheit wiederholt auf Social Media aufgrund ihrer Figur verspottet und sich störend in ihr Privatleben eingemischt zu haben. Als Konsequenz hat Lana ihrer Kontrahentin schließlich diesen Song gewidmet und sie auf Instagram blockiert, was von Ethel bereits selbst bestätigt wurde.

Hinter der Fehde zwischen den beiden Künstlerinnen steckt offenbar eine längere Geschichte. Ethel, die ihre Karriere mit Coversongs begann und 2017 Lanas Hit "Born to Die" interpretierte, hatte ihre Bewunderung für die Pop-Ikone lange öffentlich kundgetan. Doch zunehmend gestört von Vergleichen ihrer Arbeit mit Lanas, äußerte sie 2022 Kritik. Die Situation spitzte sich zu, als beide etwa zur gleichen Zeit Fotos mit Jack Donoghue (36) teilten, was Fans als Anspielung auf eine romantische Rivalität deuteten. Am 13. August 2025 trieb Lana die Spekulationen schließlich mit ihrem Clip auf die Spitze, als sie in ihrem Songtext erneut auf die ähnlichen Fotos Bezug nahm: "Du denkst, es wäre süß, mein Chicago-Foto nachzustellen", heißt es in dem Lied, zu dem sie im Auto sitzend mit ernster Miene die Lippen bewegt.

Lana, die für ihre poetischen und oft persönlichen Texte bekannt ist, scheint die Situation schwer getroffen zu haben. In ihrem erklärenden Kommentar beschreibt sie Ethels Verhalten als "verstörend" und betont, dass die Ereignisse sie sowohl privat als auch öffentlich belastet haben. Es bleibt abzuwarten, ob Ethel, die bislang nicht auf die neuen Vorwürfe eingegangen ist, Stellung beziehen wird – oder ob dieser Konflikt als unendliche Geschichte in die bisher noch junge Historie des Alt-Pop eingehen wird. Die Fangemeinden der beiden Künstlerinnen wünschen sich jedenfalls sehnlichst eine Versöhnung – wenn nicht sogar eines Tages eine gemeinsam gesungene Version von "All About Ethel".

Getty Images Sängerin Lana del Rey im Juni 2025 in Cardiff

Imago Sängerin Ethel Cain im Juni 2025 in Paris

Getty Images Sängerin Lana del Rey im Juni 2025 in Liverpool