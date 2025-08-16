Adriana Lima will Luxusvilla für 14 Millionen Euro verkaufen

Adriana Lima (44) und ihr Ehemann Andre Lemmers (44) haben ihre Villa im exklusiven Stadtteil Brentwood in Los Angeles zum Verkauf angeboten. Der Preis des Anwesens liegt bei beeindruckenden 13,6 Millionen Euro, nur drei Jahre nach dem Kauf für 10,5 Millionen Euro. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, dass das Haus ein wahres Hightech-Paradies ist: Es ist mit Laserstrahlen und künstlicher Intelligenz ausgerüstet, die zum Beispiel unbekannte Gesichter erkennen und einen Sicherheitsdienst alarmieren können. Darüber hinaus verfügt das Haus über weitere luxuriöse Extras wie einen Pool, ein Heimkino und eine Küche, die selbst Spitzenköchen gerecht wird.

Neben ihren innovativen Sicherheitssystemen glänzt die Villa mit acht Schlafzimmern und sieben Badezimmern sowie einer Gästeunterkunft. Ein Highlight ist die Hauptsuite mit Kamin und Terrasse, während der weitläufige Garten mit Outdoor-Küche und Feuerstelle ebenfalls für optimale Unterhaltung sorgt. Besonders interessant für potenzielle Käufer: Die derzeitigen Designer-Möbel und Sammlerstücke im Haus können ebenfalls erworben werden. "Wir verbrachten zu wenig Zeit dort", erklärten die beiden als Grund für den Verkauf in einer E-Mail an das Wall Street Journal. Dazu kommt noch ihr jüngstes Familienglück: Adriana und Andre begrüßten im August 2022 ihren gemeinsamen Sohn Cyan.

Die Beziehung der beiden begann Anfang 2021 und sie traten im darauffolgenden Jahr gemeinsam erstmals auf dem roten Teppich auf. Kurz vor Weihnachten 2024 gaben die beiden bekannt, dass sie geheiratet haben. Für Adriana ist es die zweite Ehe, nachdem sie sich 2014 von ihrem ersten Mann Marko Jaric (46) getrennt hatte, mit dem sie die gemeinsamen Töchter Valentina und Sienna großzieht. Ihren jüngsten Sohn Cyan beschrieb das Paar mit einer besonderen Bedeutung: Sein Name sei inspiriert von den atemberaubenden Farben des Meeres, beispielsweise in der Karibik. Cyan – eine Mischung aus Blau und Grün – symbolisiere die Naturverbundenheit der Familie.

MEGA Andre Lemmers und Adriana Lima bei der Premiere von "Air: Der große Wurf" in Los Angeles, 2023

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima

Getty Images Adriana Lima mit ihrer Familie, April 2025