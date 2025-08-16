Überraschung: Taylor Swift näht für Jason Kelces Töchter

Taylor Swift (35) zeigt, wie kreativ und herzlich sie ist! In der Podcast-Show "New Heights" plauderte die Sängerin am 13. August aus, dass sie für die vier Töchter von Jason Kelce (37) – dem Bruder ihres Partners Travis Kelce (35) – handgemachte Geschenke gezaubert hat. Seit dem Ende ihrer Eras-Tour widmet sich Taylor neuen Hobbys und hat das Nähen für sich entdeckt. "Ich mag es zu nähen. Ich mache Kindertaschen und Babydecken, und das war’s", witzelte sie über ihre "altmodischen" Interessen. Jason, der mit Ehefrau Kylie Kelce (33) die Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley großzieht, zeigte sich begeistert von Taylors liebevollen Gesten.

Die Bindung zwischen Taylor und der Kelce-Familie könnte kaum enger sein! Laut Jason Kelce sind seine Töchter riesige Taylor-Fans – kein Wunder, schließlich hat die Sängerin den Mädchen schon öfter eine Freude gemacht. Im Oktober erlebten Wyatt und Elliotte sogar ihr erstes Taylor-Konzert in Miami. In süßen Kleidern genossen sie gemeinsam mit ihren Eltern und Oma Donna Kelce (72) das Mega-Spektakel. Besonders die kleine Wyatt ist hin und weg von ihrer neuen "Tante" – ihr Lieblingssong? Ganz klar: "Shake It Off"! Auch bei Jason läuft Taylor-Musik längst rauf und runter.

Taylor Swift hat längst nicht nur mit ihren selbstgemachten Geschenken gepunktet – auch bei Familienfeiern ist sie ein Herzstück der Kelce-Runde! So verbrachte sie Thanksgiving bereits gemeinsam mit Travis, Jason, dessen Frau Kylie und den drei ältesten Töchtern in Nashville. Die enge Verbindung zeigt: Taylor kann nicht nur auf der Bühne glänzen, sondern bringt auch im Privatleben jede Menge Herz mit. Ihre Liebe zum Nähen und die süße Art, wie sie sich um Jasons Kids kümmert, beweisen, wie perfekt sie ins Familienleben ihres Partners passt. Und vielleicht gibt es ja irgendwann in Zukunft auch Nachwuchs mit ihrem Travis.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida