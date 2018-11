In der Ehe von Bert Wollersheim (67) und seiner Ginger wird es wohl so schnell nicht langweilig. Nach nur wenigen Monaten Beziehung heirateten die zwei erst im Oktober dieses Jahres. Mit durchscheinendem Tanga und Strapsen unter der Hochzeitsrobe machte Ginger sofort deutlich: Bei ihr kann es ruhig mal ein wenig freizügiger zugehen. Und genau so handhaben es die Verheirateten auch in ihrer Ehe. Im Bezug darauf macht Bert gerade erst eine überraschende Entdeckung: Bei ihrer Oberweite scheint seine Ginger doch tatsächlich ein wenig nachgeholfen zu haben!

Auf Instagram postet der einstige Rotlichtkönig ein aufreizendes Foto seiner Gattin. Gingers pralle Oberweite springt dem Betrachter dabei förmlich entgegen. "Ich schätze, meine Frau hat Silikon-Ti****. Ist mir noch nie so aufgefallen", witzelt Bert zu dem Bild. Mit den Hashtags "#küssmichbaby" und "#ichkannnichtaufhörendichzulieben" macht der Ex-Mann von Sophia Vegas (31) deutlich: Er ist nach wie vor bis über beide Ohren in seine Liebste verschossen.

Bert und Ginger teilen allerdings nicht nur die körperlichen Freuden einer Ehe miteinander. Die zwei sind inzwischen ein komplett eingespieltes Team. Sogar was ihre Haare betrifft, vertraut das einstige Cam-Girl dem Reality-Star vollkommen: Bert darf Ginger eigenhändig die Mähne schneiden.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheims Ehefrau Ginger

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Bert und Ginger Wollersheim

