Ginger Costello ist jetzt eine verheiratete Frau! Am 6. Oktober gab sie ihrem Schatz, dem Ex-Bordellbesitzer Bert Wollersheim (67), nach nur drei Monaten Beziehung das Jawort. Für den frischgebackenen Ehemann ist es bereits die dritte Eheschließung, die dieses Mal in Dänemark stattfand. Während der Bräutigam beim dritten Anlauf offenbar auf aufwendige Bürokratie verzichten wollte, verzichtete auch seine Braut auf etwas: unnötig viel Stoff!

Auf Instagram ließ Bert seine Fans an seinem großen Tag teilhaben. Nach einigen Hochzeitsfotos folgte auch eines seiner frisch angetrauten Gattin – und zwar von hinten! Gingers Brautkleid bestand komplett aus Spitze und auch die Schleppe war teilweise mit zarten Spitzenmotiven bestickt. Das war es dann aber auch schon: Ein blickdichter Stoff kam der Liebsten des ehemaligen Rotlichtliebhabers nicht in die Tüte! Die Blondine heiratete in einem komplett durchsichtigen Hauch von Nichts! Zu einem weißen Schlüpfer hat sie dann aber doch gegriffen.

Für Ginger war es im Übrigen das erste Mal vor dem Traualtar. Aus diesem Grund hatte Bert auch groß angekündigt, seiner Traumfrau eine Prinzessinnenhochzeit bieten zu wollen. Dem Strahlen auf dem Gesicht der spärlich bekleideten Braut nach zu urteilen, hat er das wohl geschafft! Was dazu kommt: Gingers Lächeln und leichte Kleidung machten wiederum auch ihn sichtlich glücklich!

Bartek Kolodziej Bert Wollersheim und Ginger Costello auf ihrer Hochzeitsfeier

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim bei ihrer Hochzeit

Promiflash Ginger Costello und Bert Wollersheim nach ihrer Hochzeit



