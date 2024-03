Schlappe Beine: Bert Wollersheim will sportlich durchstarten

Bert Wollersheim (72) will einiges ändern! Der Rotlichtkönig hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Allein im vergangenen Jahr erlitt er einen Schlaganfall und musste am Hals operiert werden. Zudem leidet der Mann von Ginger Costello an der Lungenkrankheit COPD. Jetzt machen Bert auch noch seine Beine zu schaffen. Dagegen hat er aber schon eine Lösung!

"Meine Beine verlassen mich, sie sind müde", verrät der 1,63-Meter-Mann im Interview mit Bild. Ein harter Trainingsplan samt Rudern, Laufen und Kraftsport sollte ihm helfen, doch hat nichts gebracht. Bert hatte bisher keine Anleitung: "Deshalb hatte ich Beschwerden und keinen Spaß mehr dabei." Nun hilft ihm der VIP-Trainer Manuel Gajus, der ihm nicht nur einen Sport-, sondern auch einen Ernährungsplan erstellt. "Wir wollen einen weiteren Schlaganfall verhindern. Berti muss sein Sünder-Leben beenden", betont der 32-Jährige. Der gebürtige Bonner dürfe nicht zu hohe Gewichte heben, sollte viel spazieren gehen und Fahrrad fahren.

Bert hat seinen Lebensstil in den vergangenen Jahren bereits ein wenig angepasst. Er esse meist gesund, rauche nicht mehr und trinke maximal drei Gläser Wein. "Ich habe 50 Jahre toxisches Nachtleben hinter mir, da sind andere schon tot", meint der 72-Jährige.

