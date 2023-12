Wieder ein Eingriff: Bert Wollersheim liegt im Krankenhaus!

Bert Wollersheim (72) hat weiterhin sehr mit seiner Gesundheit zu kämpfen. In den vergangenen Monaten musste der frühere Rotlichtkönig bereits einige Krankenhausaufenthalte überstehen: Er hatte sich wegen enormer Schmerzen einer Hals-OP unterzogen. Doch auch danach nahmen die Beschwerden einfach nicht ab. Nun versetzt der Realitystar seine Fans schon wieder in große Sorge: Bert liegt nach einem Eingriff erneut im Krankenhaus.

Auf Instagram meldet er sich mit einem Foto aus dem Krankenbett, das ihn angeschlossen an zahlreiche Schläuche zeigt. "Ich habe einen Stent in meine Halsschlagader bekommen und es geht mir gut. Ich schätze, ich habe mir zu viele Gambas in die Figur geschoben", bewahrt er darunter allerdings seinen Humor. Offenbar lag eine Verengung der Halsschlagader vor, die das Risiko eines Schlaganfalles erhöht. Bert habe festgestellt, dass er im fortgeschrittenen Alter "einiges an Krankheiten abarbeiten" müsse. "Manche halt eher, manche etwas später. Hauptsache, es ist nur eine Zwischenstation des Lebens", zeigt er sich optimistisch.

"Wichtig ist nur, dass man eine positive Haltung behält und letztendlich wieder in die Spur kommt. Und dafür bin ich jedes Mal sehr dankbar… ja, äußerst dankbar", stellt Bert klar. Das sehen seine Fans genauso. "Selbst im Krankenbett noch positive Worte für andere. Du bist mein Held", schwärmt ein Nutzer. "Wir schaffen das! Ab jetzt ist einfach Schluss mit Gambas und zusätzlich jeden Tag Calgon – weil Waschmaschinen auch länger mit Calgon leben", scherzt seine Frau Ginger.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim im Januar 2023

Getty Images Bert Wollersheim im Oktober 2022

ActionPress Bert Wollersheim und seine Partnerin Ginger

