So findet es Bert, dass Sophia nicht mehr Wollersheim heißt!

Bert Wollersheim (72) kann Sophia Vegas' (35) Entscheidung wohl nicht nachvollziehen. Sieben Jahre lang waren die beiden verheiratet gewesen. 2017 folgte jedoch das Liebes-Aus. Mittlerweile hat die Reality-TV-Darstellerin einen neuen Mann an ihrer Seite: Daniel Charlier. Die zwei traten bereits zwei Jahre nach Sophias Trennung von Bert vor den Traualtar. Ihren Nachnamen änderte die Berlinerin jedoch erst kürzlich. So findet es Bert, dass Sophia seinen Nachnamen ablegt!

Auf Instagram teilt der 72-Jährige die Schlagzeile und lässt diese nicht unkommentiert: "Verstehe ich überhaupt nicht. Wollersheim ist doch ein guter deutscher Name mit Tradition." Er wünscht seiner Ex-Frau jedoch alles Gute. Allerdings lässt es sich Bert auch nicht nehmen, ein wenig zu sticheln. "Name hin, Name her, Hauptsache Daniel geht die Kohle nicht aus", fügt er mit lachenden Emojis hinzu.

Vor knapp einer Woche zeigte sich die Blondine total erleichtert darüber, nun den Nachnamen von Daniel zu tragen. "Juhu, endlich ist mein Nachname geändert. Ich bin so happy darüber", freute sich Sophia und teilte dazu einen Schnappschuss mit ihrer Tochter Amanda, die das Dokument feierlich in die Kamera hält.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim im Juli 2023

Getty Images Sophia Vegas auf einer Oscar-Party in Hollywood

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Juli 2023

