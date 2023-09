Nach Schlaganfall: Bert Wollersheim erneut im Krankenhaus

Große Sorge um Bert Wollersheim (72)! Schon Anfang des Jahres hatten besorgniserregende News die Runde gemacht: Der ehemalige Rotlichtbaron hatte einen Schlaganfall erlitten und musste daraufhin zweimal an der Halsschlagader operiert werden. Nach dem Schock beschloss er, seinen exzessiven Lifestyle gegen ein gesundes Leben einzutauchen. Doch nun besteht erneut Sorge um den Realitystar: Bert liegt seit vergangener Woche im Krankenhaus!

Das gibt die Partnerin des 72-Jährigen jetzt gegenüber Bild bekannt. Bereits seit einigen Wochen konnte Bert nicht mehr richtig schlucken und litt zudem unter starken Schmerzen. "Wir waren zu Hause auf unserer Ranch in Willich, und Berti ging es immer schlechter. Als das Fieber auf 41 Grad kletterte, nicht runterging, habe ich die 112 gewählt", berichtet Ginger Costello. Nachdem der Ex-Mann von Sophia Vegas (36) eingeliefert wurde, spuckte er Blut und wurde mit Morphium behandelt. Bislang ist nicht bekannt, an was Bert leidet.

Obwohl ihr Liebster aktuell sehr unter den Schmerzen leidet, verrät Ginger auch, dass Bert trotz alle dem nicht seinen Humor verloren hat: "Er [...] sagt: 'Wenn ich hier rauskomme, trinke ich erst mal eine Flasche Wasser auf Ex, dann eine Flasche Weißwein und danach eine Pulle Ramazzotti. Und dann kannst du mich wieder einliefern...'"

Anzeige

Getty Images Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2020

Anzeige

Getty Images Bert Wollersheim im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und seine Frau Ginger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de