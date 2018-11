Bei Bert Wollersheim (67) und seiner Ginger Costello geht die Liebe offenbar auch durch die Schere! Die Rotlichtlegende und das ehemalige Webcam-Girl gaben sich erst im Oktober das Jawort. Seither ist das frischgebackene Ehepaar nicht nur bis über beide Ohren verknallt, sondern auch unzertrennlich. Da ist den Turteltauben offenbar selbst ein kurzer Besuch beim Friseur schon zu viel: Bert schneidet seiner Frau lieber gleich selbst die Haare!

In einem kurzen Instagram-Clip präsentiert Bert seine Styling-Künste. Gekonnt schnippelt der 67-Jährige die – erst kürzlich eingesetzten – blonden Extensions seiner Privatkundin in einen coolen Fransenbob. "Jetzt schaut es noch gruselig auf dem Kopf aus, aber gleich, wenn das fertig ist, sieht das bestimmt Bombe aus", meint Ginger zuversichtlich. Und tatsächlich, in einem zweiten Post teilen die beiden das Endergebnis – und das kann sich wirklich sehen lassen. Freudestrahlend grinst Ginger mit ihrer neuen Frise in die Kamera und auch Bert ist offenbar sichtlich stolz auf sein Meisterwerk.

Dass das Do-it-yourself-Umstyling so gut gelungen ist, ist allerdings auch kein Wunder. Zu dem Frisuren-Pic verrät Bert nämlich noch ein kleines Detail aus seiner Vergangenheit, das wohl selbst viele eingefleischte Fans überrascht: "Wusstet ihr, dass ich mal das Friseurhandwerk gelernt habe?", fragte er seine Follower.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger und Bert Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim mit seiner Frau Ginger Costello

