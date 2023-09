Nach Klinikaufenthalt: Bert Wollersheim meldet sich im Netz

Die Fans sind weiterhin in Sorge um Bert Wollersheim (72). Vor zwei Wochen meldete sich seine Frau Ginger mit der beängstigenden Nachricht, dass ihr Ehemann per Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Er litt an stechenden Halsschmerzen und Schluckbeschwerden, hatte hohes Fieber und spuckte sogar Blut. Der Rotlichtkönig musste sogar künstlich ernährt werden. Nach einer Hals-OP, aber ohne Befund, durfte er nach einer Woche wieder nach Hause. Nun gibt Bert ein Update.

Auf Instagram meldet er sich erstmals selbst zu seinem Befinden nach dem Krankenhausaufenthalt. "Liebe Freunde… Ich möchte euch mitteilen, dass es mir schon viel besser geht. Ich danke euch allen von ganzem Herzen für eure liebe Anteilnahme", schreibt er. Dazu teilt der Realitystar eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit seiner Ehefrau und ergänzt unter anderem die Hashtags "Dankbarkeit", "Demut" und "Ich bin zurück".

Die Fans in den Kommentaren freuen sich sehr über Berts Lebenszeichen. "Sei stark, du wirst noch dringend hier auf diesem Planeten gebraucht" und "Schone dich und erhole dich gut... damit Ginger und alle deine Fans dich noch sehr lange haben", sind nur einige der positiven Nachrichten.

ActionPress Bert Wollersheim und seine Partnerin Ginger

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim im Juli 2023

Instagram / ginger.costello.wollersheim Bert Wollersheim und seine Ginger

