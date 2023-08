Diese Promis trauern um verstorbene Box-Legende René Weller

René Wellers (✝69) Tod sorgt für viel Trauer. Der einstige Boxer war 2014 an Demenz erkrankt – mit der Krankheit gingen er und seine Frau Maria Weller (70) stets offen um. Vor einigen Wochen wurde schließlich bekannt, dass es sehr schlecht um den Ex-Sportler steht. Am Dienstag teilte die Blondine die traurige Nachricht, dass ihr Mann verstorben ist. Im Netz drücken die Promis jetzt ihr tiefstes Mitgefühl aus.

So schreibt Box-Weltmeisterin Regina Halmich (46) unter Marias Instagram-Beitrag: "Mein aufrichtiges Beileid." Auch Julian Stoeckel (36) findet emotionale Worte und erinnert sich an die Zusammentreffen mit dem Ehepaar: "Liebe Maria, mein aufrichtiges Beileid – ich bin euch immer stets aufrichtig, lustig und charmant begegnet!" René wird von seinem Freund Bert Wollersheim (72) vermisst: "Ich bin so traurig, Maria."

Welche Qualen René zuletzt erlitten hatte, verriet Maria in einem Bild-Statement. "Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig. Er hat geschrien, er hatte Schmerzen", erinnerte sie sich. Bis zu seinem Ableben habe ihn die 70-Jährige in ihrer Wohnung in Pforzheim gepflegt.

Getty Images Regina Halmich im Dezember 2022 in Baden-Baden

Getty Images Bert Wollersheim im Oktober 2022

ActionPress / Friedrich , Jürgen René und Maria Weller beim Dirndlflug-World Cup in Nürnberg

