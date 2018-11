Der Rapper-Beef zwischen Drake (32) und Pusha T (41) scheint kein Ende zu nehmen! Schon seit einiger Zeit pflegen die beiden Musiker fleißig ihre Fehde und dissen sich gegenseitig in ihren Songs. Höhepunkt des Streits ist Pushas Track "Infrared" aus dem Album "Daytona". In dem Lied beschuldigt der Hip-Hopper seinen Musikerkollegen Drake, dass er seine Songs nicht selbst verfasse, sondern dies angeheuerten Schreibern überließe. Darauf reagierten nun offenbar einige Fans von Drake: Bei einem Auftritt in Kanada wurde Pusha von Konzertbesuchern attackiert!

Terrence LeVarr Thornton, wie Pusha mit bürgerlichem Namen heißt, tourt gerade durch Nordamerika und machte am vergangenen Dienstag im kanadischen Toronto Halt. Nach einem Bericht des britischen Magazins DailyMail sollen während des Drake-Diss-Songs "Infrared" plötzlich Plastikbecher auf die Bühne geflogen sein, die mit Bier und Wasser gefüllt waren. Anschließend stürmten mehrere Konzertbesucher über die Absperrung auf die Bühne und es kam zu einem unübersichtlichen Handgemenge. Verwackelte Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen, dass die Auseinandersetzung erst mit Hilfe der Security gestoppt werden konnte.

Nach dem Zwischenfall in Drakes kanadischer Heimat wurde das Konzert abgebrochen. Wie ein Sprecher der ortsansässigen Polizei gegenüber The Star verriet, mussten drei Besucher mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Pusha wurde bei dem Tumult offenbar nicht verletzt.

Getty Images Pusha T bei einem Konzert in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Pusha T, Rapper

Anzeige

Getty Images Pusha T in Harvard

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de