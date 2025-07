Der Vater von Bachelors-Esra verstarb kurz vor Dreharbeiten

In der fünften Folge der aktuellen Staffel von Die Bachelors sorgte eine emotionale Szene für Tränen und berührte nicht nur die Teilnehmer vor Ort. Rosenkavalier Felix Stein sprach beim sogenannten Hochzeitsdate mit den Kandidatinnen über die Frage, wer bei einer Hochzeit die meisten Tränen vergießen würde. Dabei überraschte Teilnehmerin Esra mit einer ergreifenden Offenbarung. Sie erzählte unter Tränen, dass ihr Vater kurz vor den Dreharbeiten an einem Herzinfarkt verstorben sei. "Es ist jetzt vor fünf Monaten passiert. Ganz plötzlich und unerwartet – er ist an einem Herzinfarkt gestorben", erklärte sie Felix in einem persönlichen Gespräch abseits der Gruppe.

Für die 28-Jährige ist das Thema Hochzeit deshalb besonders schmerzhaft. Sie beschreibt, wie schwer es für sie sei, den Gedanken zu ertragen, dass ihr Vater sie nie zum Altar führen werde oder eine Rede an ihrem besonderen Tag halten könne. "Er wird nie meinen neuen Partner kennenlernen. Er wird nie meine Kinder erleben", sagte sie sichtbar emotional. Felix nahm sie tröstend in den Arm und zeigte sich betroffen. Später gestand er im Einzelinterview: "Ich weiß genau, wenn das passiert, würde mich das komplett raushauen." Für beide war dies offenbar ein Moment intensiver Verbundenheit, der über die bloße Unterhaltung hinausging und emotionale Tiefe in die Show brachte.

Für Felix ist "Die Bachelors" ein Liebesabenteuer, das ihm sehr viel bedeutet. Wie er bereits in einem Interview mit Promiflash beim Lascana Summer Club Event betonte, wird seine wahre Persönlichkeit in der Sendung gut transportiert, was auch seine Familie positiv bewertet. Besonders sein Vater sei stolz darauf, ihn so authentisch im Fernsehen zu sehen. "Mein Vater meinte: 'Mensch, richtig cool. Du bist ja genauso, wie du bist. Ich erkenne die Jokes, die du machst. Genauso bist du'", erklärte der Fotograf stolz.

