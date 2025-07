EliasN97 verzockte sich mit Uhren um Hunderttausende Euro

Elias Nerlich (27), besser bekannt als EliasN97, ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Streamern und YouTubern. Der Content Creator soll ein geschätztes Vermögen von neun Millionen Euro besitzen. Doch der Umgang mit Geld ist nicht immer leicht – das musste auch Elias am eigenen Leib erfahren. In einem Livestream des YouTube-Kanals MertAbiTalks erzählt er jetzt von einer Fehlinvestition, die ihn mehrere Hunderttausend Euro kostete. "Ich habe mit Uhren 400.000 Euro Minus gemacht, ungefähr", erklärt der gebürtige Berliner. Gemeint sind Luxusuhren, die Elias für ein kleines Vermögen kaufte und dann aber für weniger weiterverkaufen musste.

Als Beispiel nannte er seinen Verlust durch eine Uhr der Marke Patek Philippe. "Ich habe mir damals eine Patek Philippe geholt für 130.000 Euro, und die habe ich dann verkauft für 85.000 Euro", erinnert Elias sich. So habe er satte 45.000 Euro verloren. Bei der einen Uhr sei es aber nicht geblieben – derartige Fehlinvestitionen seien bei ihm "keine Seltenheit" gewesen, so der 27-Jährige. Bleibt die Frage, warum Elias überhaupt in die Luxusuhren investierte. "Viele YouTuber haben sich Uhren geholt, und da dachte ich: 'Komm, investierst du, investierst du'. [...] Dann war bei mir der Punkt, dass ich so investiert habe, und ich habe gesehen, die sind immer weiter runtergegangen [...]. Da dachte ich: 'Okay, weißt du was? Du schließt jetzt mit dem Thema ab, du verkaufst die ganzen Uhren", meint er. Mittlerweile besitze er nur noch zwei Stück.

Aber nicht nur bei den Uhren verkalkulierte Elias sich. Auch bei einem Mercedes habe er rund 65.000 Euro Verlust gemacht. Den Wagen habe er für 200.000 Euro erworben und musste ihn schließlich für gerade einmal 65.000 Euro verkaufen. Beschweren kann der 27-Jährige sich aber sicher trotzdem nicht. Im Februar plauderte er in einem Twitch-Stream offen über sein Einkommen und verriet, dass er netto rund 600.000 Euro im Monat verdiene. Das Geld komme aber nicht nur durch das regelmäßige Streamen, sondern unter anderem auch durch seine E-Sport-Liga ICON League oder die eigene Getränkemarke VitaVate.

