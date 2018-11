Hassan Annouri ist eigentlich ein erfolgreicher Rapper und Produzent, der schon mit zahlreichen namhaften Stars wie Sido (37), DJ Tomekk (43) oder Soulsängerin Joy Denalane (45) zusammengearbeitet hat. Den Frankfurter kennt man außerdem als Schauspieler und Radiomoderator, doch jetzt ist der 44-Jährige nicht wegen seiner Karriere, sondern wegen einer möglichen Straftat in die Schlagzeilen geraten: Die Staatsanwaltschaft hat wegen Verdachts auf versuchten Totschlag Anklage erhoben!

Wie Bild berichtet, soll Hassan am 14. August 2015 mit einem Komplizen einen 38-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Bei einer Schlägerei in Frankfurts Innenstadt seien dem Opfer zunächst die Beine weggetreten worden. Als der Mann am Boden lag, hätten die Täter weiter auf ihn eingeprügelt und getreten. Mit schweren Blessuren am Kopf und Knochenbrüchen sei er nach der Attacke anderthalb Jahre krankgeschrieben gewesen.

Der Geschädigte habe Hassan laut Staatsanwalt ohne Zweifel identifizieren können. Der Musiker beteuert jedoch seine Unschuld. Er sei zum Tatzeitpunkt nicht am Ort des Geschehens gewesen, es müsse sich um eine Verwechslung handeln. Zum laufenden Verfahren wolle er keinen Kommentar abgeben. Nun droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.

Instagram / hassanannouri Hassan Annouri im Oman

Instagram / hassanannouri Hassan Annouri, Radiomoderator und Musikproduzent

Bernd Kammerer/ActionPress Hassan Annouri in Frankfurt

