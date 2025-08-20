Daniela Katzenberger nostalgisch: Sophia wird zehn Jahre alt

Ein ganz besonderer Tag für Sophia Cordalis und ihre Familie: Der Nachwuchs von Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (58) feiert heute seinen zehnten Geburtstag! Die stolze Mama nimmt den ersten runden Geburtstag ihrer Tochter zum Anlass, ein süßes Video mit Baby-Erinnerungen auf Instagram zu teilen. "Einmal geblinzelt, zack, zehn Jahre rum", schreibt der Reality-TV-Star zu den bewegenden Szenen, in denen Sophia als kleines Mädchen zu sehen ist. Das Ereignis wurde selbstverständlich gebührend gefeiert und die Familie zog alle Register, um ihrer Tochter einen unvergesslichen Tag zu bereiten.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten verschlug es die Familie ins Phantasialand, wo sie bereits das Frühstück gemeinsam genossen. Neben Sophia, Daniela und Lucas waren auch Oma Iris Klein (58) sowie Tante Jennifer Frankhauser (32) mit ihren Familien vor Ort, um den Tag besonders zu machen. Als Geschenk gab es für die frischgebackene Zehnjährige unter anderem eine große Figur eines Labubu aus der beliebten "Let's Checkmate"-Serie. Doch damit nicht genug: Im Anschluss stürzte sich das Geburtstagskind mit ihrer Familie in den Achterbahnspaß des Freizeitparks.

Daniela teilt immer wieder Einblicke aus ihrem Familienleben mit ihren Fans und macht kein Geheimnis daraus, wie sehr sie ihre Tochter liebt. Sophia, die seit ihrer Geburt oft in Erinnerungen und Posts ihrer berühmten Mutter auftaucht, ist der ganze Stolz der Katzenberger-Cordalis-Familie. Daniela, die mit ihrer lockeren Art große Erfolge im Fernsehen feierte, gibt ihren Followern durch ihre Posts das Gefühl, Teil des besonderen Familienmoments zu sein. Für Sophia gab es damit nicht nur einen großartigen Geburtstag, sondern auch die unendliche Liebe und Wärme ihrer Familie – ein Start ins neue Lebensjahr, der schöner kaum sein könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia Cordalis

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit Daniela Katzenberger und ihrer Tochter Sophia, Dezember 2024