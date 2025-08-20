Lange Funkstille: Emma Schweiger meldet sich im Netz zurück

Emma Schweiger (22) hat sich überraschend auf Instagram zurückgemeldet. Nach Jahren der Abwesenheit meldete sich die Schauspielerin bei ihren fast 275.000 Followern mit einem Video [Stand: 20. August 2025, 11:45 Uhr]. "Mein Name ist Emma Schweiger", beginnt sie den Clip und stellt sich darin erneut vor. Die heutige Künstlerseele, die in Los Angeles aufgewachsen ist, beschreibt sich als kreative Persönlichkeit, die von Kindheit an ihre eigene bunte Welt erschuf. Überraschend ist nicht nur ihr Auftauchen – Emma wirkt in dem Video erwachsen und ist kaum wiederzuerkennen.

In ihrer Kindheit und Jugend war Emma ein gefeierter Star. Mit gerade einmal zwei Jahren gab sie ihr Schauspieldebüt und eroberte in Filmen wie "Keinohrhasen" und "Kokowääh" die Herzen der Zuschauer. Nach mehreren erfolgreichen Filmproduktionen zog sie sich jedoch aus der Öffentlichkeit zurück. Heute lebt Emma in Italien und widmet sich mit Hingabe der Kunst – insbesondere der Malerei und Bildhauerei. Ihre älteren Schwestern hätten sie inspiriert, erzählt sie, und zitiert deren Rat: "Drücke dich selbst aus, und wenn dir etwas nicht gefällt, wirf es nicht weg, sondern mach daraus etwas Cooleres."

Die 22-Jährige ist das jüngste von vier Kindern aus der Ehe von Til Schweiger (61) mit dessen Ex-Frau Dana (57). Neben Emma gehören Luna, Lilli und Valentin zur Familie. Während Emma sich aus der Schauspielerei zurückgezogen hat, lebt sie jetzt ein ruhiges Leben in Italien und arbeitet an kreativen Projekten, die ihre Freude an Farben und Formen widerspiegeln. Früher, so reflektiert sie selbst, wollte sie immer expressiv und individuell sein – heute hat sie diese Individualität in der Kunst gefunden. Fans weltweit zeigen sich begeistert von ihrer Rückkehr ins Rampenlicht und ihrem neuen Lebensweg.

IMAGO / Future Image Emma Schweiger, Januar 2024

IMAGO / Gartner Emma Schweiger, Schauspielerin

IMAGO / APress Til, Emma und Dana Schweiger im Jahr 2017