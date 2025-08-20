Darum wollte Justyna Pralina kein Liebes-Comeback mit Adrian

Justyna Pralina sorgte in der Reality-TV-Show Prominent getrennt für Gesprächsstoff, als sie erneut auf ihren Ex-Freund Adrian Loevenich traf. Das ehemalige Paar hatte sich im September 2024 getrennt, aber Adrian zeigte in der Sendung den Wunsch nach einem Liebes-Comeback. Doch darauf ließ sich Justyna nicht ein. Gegenüber Promiflash erklärt sie jetzt ihre Gründe: "Zu hören, dass er mich zurückwill, ohne dass sich in seinen Taten etwas widerspiegelt, hat sich einfach leer angefühlt. Worte bringen nichts, wenn man immer wieder dasselbe Verhalten erlebt." Sie habe bereits während der Beziehung versucht, Lösungen zu finden, doch ohne Erfolg. Für die Reality-Darstellerin war das Kapitel Adrian abgeschlossen.

Während Justyna mit klaren Worten ihre Haltung bekräftigte, zeigte sich, dass die Probleme in der Beziehung offenbar tief verwurzelt waren. "Ich habe oft das Gespräch gesucht, Lösungen vorgeschlagen, gehofft, aber es kam keine Veränderung", erzählte die ehemalige Temptation Island-Verführerin. Sie hatte sich emotional mehr und mehr zurückgezogen, lange bevor sie den endgültigen Schlussstrich zog. Dass Adrian sie während der Show zurückgewinnen wollte, kam für sie zu spät: "Ich hatte leider keine Hoffnung mehr."

Doch während Adrian in der Show noch verzweifelt um Justynas Herz kämpfte, sieht das mittlerweile offenbar schon wieder ganz anders aus. Wie er kürzlich im Interview mit Promiflash ausplauderte, denkt er heute ganz anders über seine Verflossene und ihre Beziehung: "Die Show hat mir gezeigt, was sie für ein toxischer Mensch ist und dass sie null Einsicht zeigt. Mit ihr kann man kein vernünftiges Gespräch führen. Ich bin froh, dass ich sie los bin."

Instagram / adrianloevenich Justyna Pralina und Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Bekanntheiten

Instagram / justynapralina Justyna Pralina, TV-Bekanntheit

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, TV-Bekanntheit