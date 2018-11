Für Schlagerstar Nic (37) geht es wieder aufwärts! Die vergangenen Jahre waren schwer für den Sänger, denn er musste sich gegen Missbrauchsvorwürfe von mehreren Ex-Freundinnen zur Wehr setzen. Das Gericht sprach ihn zwar frei, doch das Ganze nagte auch weiterhin an ihm. Anfang des Jahres verkündete der "Einen Stern"-Interpret deshalb den Rückzug aus dem Business. Seine große Stütze in all der Zeit war Freundin Ela, mit der er sich jetzt verlobt hat.

Wie vip.de berichtete, war Nic als Eröffnungs-Act für den "Markt der Engel" auf dem Kölner Neumarkt gebucht. Nach seiner Darbietung richtete er das Wort an seine Ela: "Ich hab vor circa einem Jahr mit der Musik aufgehört. Zu dem Zeitpunkt war alles ein bisschen schwierig. [...] Ich habe gesagt, ich muss mich neu orientieren. Ich habe seit vier Jahren eine Frau an meiner Seite, mit der ich das sehr gut kann und die immer zu und hinter mir gestanden hat." Mit den Komplimenten war es nicht genug: Nic hielt an Ort und Stelle auf der Bühne um die Hand seiner Freundin an und sie sagte sofort Ja!

Das Paar ist offensichtlich schwer verliebt und will deshalb auch nicht lange mit der Hochzeit warten. Schon am 10. Januar wollen Nic und seine Ela standesamtlich heiraten. Die kirchliche Trauung sei dann für Mai 2019 geplant.

Facebook / Niceinstern Schlagersänger Nic mit seiner Partnerin Ela

Anzeige

Facebook / Niceinstern Nic, "Einen Stern"-Interpret

Anzeige

Facebook / Niceinstern Nic, Schlagersänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de