Janika Jäcke (29) und die Liebe – das war bisher ein mehr als steiniger Weg. Weder bei Der Bachelor noch bei Bachelor in Paradise konnte die Hamburgerin beim anderen Geschlecht so wirklich landen. Beide Kuppelshows verließ die Blondine ohne passenden Partner. Deshalb war das ehemalige Rosen-Girl weiterhin auf der Suche nach seinem Mr. Right. Ob Janika den jetzt in Mola Adebisi (45) gefunden hat?

Bei The Dome in Oberhausen wurde das TV-Gesicht nämlich mit einem nicht weniger bekannten Mann gesichtet. Promiflash entdeckte die 29-Jährige und den Moderator jetzt ganz verschmust in der Backstage Lounge auf dem Musik-Event. Arm in Arm standen die Turteltauben an der Bar und schienen bester Laune zu sein. Ein Statement wollten die zwei jedoch nicht zu ihrer vermeintlichen Beziehung abgeben.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer mit der Influencerin zeigte. Bereits Anfang November postete Janika ein Party-Selfie zusammen mit dem VIVA-Star und ihrer BFF Janina Celine Jahn (24). Dabei versah sie ihren Instagram-Post mit vielsagenden Hashtags wie #DreamTeam, #Love und #Happy.

Becher / WENN.com Mola Adebisi bei den Karl-May-Festspielen 2017 in Bad Segeberg

Anzeige

Promiflash Mola Adebisi und Janika Jäcke Backstage bei "The Dome"

Anzeige

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke, Mola Adebisi und Janina Celine Jahn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de