Mola Adebisi und Adelina blühen in Elternrolle total auf

Mola Adebisi (51) und seine Frau Adelina Zilai sind seit wenigen Wochen Eltern. Seitdem lassen die ehemaligen Sommerhaus-Kandidaten ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag mit Baby teilhaben. In ihrer Instagram-Story antwortet die frischgebackene Mama auf die Frage eines Followers, ob sich die kleine Familie schon eingelebt hat. "Uns geht's gut ... Danke der Nachfrage. Ja, wir blühen auf in unserer Elternrolle. Man kann es nicht in Worte fassen, wie schön es ist", antwortet Adelina.

Ihr kleiner Sohn, dessen Name Mola und Adelina nicht verraten, hat das Leben seiner Eltern ganz schön auf den Kopf gestellt – besonders was das Thema Schlaf anbelangt. Doch auch diese Herausforderung meistern der ehemalige VIVA-Moderator und seine Liebste. Auch beim Thema Haushalt kommen die beiden auf einen Nenner. "Ja, er unterstützt mich in allem und da bin ich ihm sehr dankbar", schwärmte Adelina vor wenigen Tagen in einer anderen Fragerunde im Netz.

Die Elternschaft scheint Mola und Adelina total gutzutun – wenige Wochen nach der Geburt schwärmte der Allstars-Dschungelcamp-Kandidat in einem Interview mit RTL in den höchsten Tönen von seiner Frau: "Wir teilen alles. Es funktioniert sehr gut. Die Adelina ist wunderbar. Ich liebe sie noch mehr, seitdem wir unseren gemeinsamen Sohn haben." Mola konnte nämlich ein bisschen Zeit für sich auf einem Event genießen, während Adelina den Wonneproppen versorgte.

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai im September 2024

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und Adelina Zilai, Juli 2024

