Es war ein Schock für die deutsche Radiowelt: Moderatorin Stefanie Tücking ist am 1. Dezember verstorben – sie wurde nur 56 Jahre alt. Ihr Tod kam völlig überraschend und die Ursache ist bisher nicht bekannt. Stefanie moderierte über 30 Jahre lang für den Rundfunksender SWR3 und führte in den 80ern im TV durch die ARD-Musiksendung "Formel Eins". Bekannt wurde sie vor allem durch die Radio-Formate "SWR3 Club am Abend", "SWR3 Topthemen am Mittag" und "SWR3 Popshop". Nun nehmen ihre Kollegen Abschied.

Ihren früheren Co-Moderator Peter Illmann (59) traf die Nachricht ihres Todes mitten in einem Interview mit Sängerin La Toya Jackson (62): "Ich bin fassungslos. Ich habe Mühe, den Abend durchzustehen. Sie war nicht nur eine Kollegin, sie war eine Freundin", stellte der Journalist klar. In dieser Branche sei das etwas ganz Besonderes. "Wir haben noch vor wenigen Wochen telefoniert. Sie war wie immer – bodenständig und humorvoll", berichtete er weiter. Stefanie und Peter seien sogar in wenigen Tagen verabredet gewesen.

Auch ihren Ex-Kollegen Frank Laufenberg traf der Verlust wie ein Schlag: "Steffi war eine der wirklich kompetenten Musikmoderatorinnen – und die gibt es in Deutschland recht selten!", schwärmte der 73-Jährige. "Steffi, die ich immer sehr schätzte, starb sehr viel zu früh!“ Zahlreiche weitere Moderationsgrößen wie Ingolf Lück (60) bekundeten im Netz ebenfalls ihre Trauer.

