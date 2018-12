Stefanie Tücking (✝56) hatte noch so viel vor! 30 Jahre lang stand die Radiomoderatorin für den Sender SWR3 vor dem Mikrofon und begeisterte zahlreiche Zuhörer mit ihrer Stimme. Nach Angaben des Programmchefs Thomas Jung habe die Rundfunk-Legende am Freitag noch fleißig Buch-Tipps gegeben und hätte für die Sendung "SWR3 Topthemen am Mittag" am folgenden Tag um 12:00 Uhr im Einsatz sein sollen – dazu kam es jedoch nicht mehr: Am Samstagmorgen wurde Stefanie leblos aufgefunden! Jetzt redet Thomas über die Pläne, die sie noch gehabt hatte.

"Steffi wollte mit Freunden ein schönes Adventswochenende verbringen", enthüllte er gegenüber Bild. Sie sei ein Mensch mit vielen Hobbys und einem üppigen Freizeitprogramm gewesen. "Sie war leidenschaftliche Motorradfahrerin und sie freute sich auf den Schnee, weil sie unheimlich gern Ski fuhr, insbesondere mit ihrem Papa", erinnerte er sich weiter. Auch Tiere hätten es immer wieder geschafft, das Herz der Gute-Laune-Moderatorin zu erobern – vor allem Pferde und Hunde.

Für viele ihrer Arbeitskollegen war die Verstorbene im Lauf der Jahre zu einer sehr guten Freundin geworden. Nun gedachten ihr eben jene Kollegen mit einem emotionalen Nachruf: Beschrieben wird die 56-Jährige als "eine Frau, die das Radio liebte", als "beliebte Moderatorin und starke Persönlichkeit" mit vielen Leidenschaften: Musik, Moderation, Motorräder.

