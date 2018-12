Bauer Gerald und seine Anna trauen sich erneut! Das Traumpaar aus Bauer sucht Frau gab sich schon im Juli dieses Jahres das Jawort. Danach feierte der Farmer aus Namibia mit der für ihn ausgewanderten Polin noch eine zweite Hochzeit. Zeit für die beiden, in Erinnerungen über ihre Trauungen zu schwelgen. Promiflash verriet das Paar jetzt: Der erste Hochzeitstanz ging ein wenig in die Hose.

Im Interview erklärte die Blondine, dass die einzige Panne bei der Zeremonie ihre Eröffnung der Party war: "Wir hatten nur eine Woche davor, um zu üben und keiner von uns hat jemals einen Tanzkurs gemacht." Obwohl sie beide es dafür recht gut meisterten, trat ihr Ehemann ihr ab und an auf das Brautkleid. Schwierig wurde es dann vor allem bei der Ausführung ihrer Ideen. "Wir hatten eine Choreo, bei der wir von der einen in die andere Ecke tanzen mussten, da sollte der Tanz dann enden. Aber genau da standen dann die Gäste", offenbarte Anna, wozu Gerald erklärte: "Wir hatten eben viel weniger Platz als im Training."

Doch zum Glück bekamen sie dann eine zweite Chance. "Dafür hat es in Namibia dann sehr gut geklappt", verriet die Frau des Farmers vorab, was er fröhlich ergänzte: "Das ist der Vorteil, wenn man zweimal heiratet. Man macht den Hochzeitstanz beim zweiten Mal besser!" Zu sehen ist der gelungene Tanz dann am Montag, den 10.12. ab 20:15 Uhr auf RTL.

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und seine Anna, September 2018

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

