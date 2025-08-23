Neues Kapitel: Anna Heiser über erste Woche ohne ihre Farm

Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (40) haben nun die erste Woche ihres neuen Lebens in Polen hinter sich. Das Ehepaar, bekannt geworden durch Bauer sucht Frau, verabschiedete sich vor wenigen Tagen endgültig von ihrer Farm in Namibia, die für sie viele Jahre ein Zuhause war. Auf Instagram gab Anna ihren Fans einen Einblick in die emotionalen ersten Tage: "Die ersten Tage waren wie Nebel – voller Tränen, Abschiede, Chaos. Jetzt, sieben Tage später, wird es stiller in mir. Die Traurigkeit ist noch da, denn sie gehört dazu", schrieb die Reality-TV-Darstellerin.

Trotz der Wehmut über den Abschied zeigt sich Anna jedoch hoffnungsvoll. Sie beschreibt ihre Gefühle als eine Mischung aus Traurigkeit über das Ende eines bedeutenden Kapitels und Neugier auf das, was die Zukunft bereithält. "Wir haben nicht nur einen Ort verlassen, sondern ein Kapitel abgeschlossen. Und während wir noch Abschied spüren, dürfen wir gleichzeitig neugierig sein auf das, was kommt", gab sie ihren Followern mit auf den Weg. Der Start in Polen mag noch ungewohnt sein, aber das Paar scheint sich auf die neue Herausforderung einzulassen und nimmt sich die Zeit, um anzukommen.

Der Umzug nach Polen markiert einen großen Einschnitt in ihrem Leben. Die Farm in Namibia war über die Jahre nicht nur der Lebensmittelpunkt der beiden, sondern auch ein Ort voller Erinnerungen und Gefühle. Anna und Gerald hatten dort gemeinsam ihren Alltag aufgebaut und auch schwere Zeiten gemeistert. Gerade für Anna, die ursprünglich aus Polen stammt, scheint die Rückkehr in ihre Heimat nun die Chance zu sein, einen Neuanfang zu wagen und gleichzeitig wieder näher an ihrer Herkunft zu sein. Die Fans begleiten dieses Abenteuer weiterhin aufmerksam und voller Anteilnahme.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser und eines ihrer Kinder, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit