Heute war der große Tag für Bauer Gerald endlich gekommen! Seit Wochen hat der Landwirt darauf hingefiebert, seiner Anna das Jawort zu geben. 2017 haben sich die beiden in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennengelernt. Ein Jahr später machte das TV-Traumpaar nun ernst: In Polen – dem Heimatland der Braut – versammelten sich am Sonntag 120 Gäste, um bei der Trauung der beiden mitzufiebern. Nun gibt es erste Details zu der romantischen Zeremonie!

In einem opulenten Traum in weißer Spitze und einer verspielten Hochsteckfrisur schritt Anna wie eine waschechte Prinzessin zum Altar. Auch ihr Liebster hatte sich ordentlich in Schale geworfen: In seinem schwarzen Anzug mit passender Fliege kam der Landwirt ungewohnt schick daher. Bei traumhaftem Sonnenschein und 25 Grad gingen die beiden schließlich den Bund der Ehe ein. "Ich kann mein Glück immer noch nicht fassen. Vor einem Jahr, im Juli 2017, haben wir uns zum ersten Mal beim Scheunenfest gesehen und jetzt habe ich meine wunderschöne Traumfrau heiraten dürfen", zeigte sich der Farmer im RTL-Interview kurz nach dem Jawort zutiefst berührt.

In wenigen Tagen wird Anna dann auch endlich zu ihrem Gerald nach Namibia ziehen. Dort werden die beiden im August noch eine zweite Hochzeitsfeier veranstalten. Die Blondine kann ihre gemeinsame Zukunft mit ihrem Bräutigam jedenfalls kaum erwarten: "Ich habe alles, was ich für mein Glück brauche: Den besten Ehemann, eine tolle Familie, sensationelle Freunde und ein neues, spannendes Leben vor mir."

MG RTL D / André Kowalski Das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna und Gerald

Instagram/gerald_hatsichauchentschieden Anna und Bauer Gerald im März 2018

Instagram / anna_hatsichentschieden Anna und Bauer Gerald

