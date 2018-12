Und wieder kommt ein Bauer aus Namibia unter die Haube! Landwirt Jörn suchte dieses Jahr bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe und hat sie schließlich in der gebürtigen Polin Oliwia gefunden – sogar verlobt sind die beiden Turteltauben schon. Zukünftig wollen die Bald-Eheleute in Namibia leben. Dort wohnt auch Bauer Gerald, der in der vergangenen Staffel von BsF mit Anna Heiser zusammen gekommen war – die genauso wie Oliwia aus Polen stammt. Was sagt Anna dazu, dass eine "Bauer sucht Frau"-Kandidatin aus ihrer Heimat in ihre Nähe zieht?

Im Promiflash-Interview freute sich die Blondine über den Umzug von Oliwia: "Es ist für mich als Frau natürlich auch praktisch, meine Landesfrau in der Nähe zu haben", erklärte sie im Gespräch. Inzwischen hätten sie mit Jörn und Oliwia auch Kontakt aufgenommen. Wie gut sich das Namibia-Quartett mittlerweile versteht, zeigt auch folgende Tatsache. Auf Fotos von Gerald und Annas Hochzeit sieht man, dass Jörn und Oliwia zur Trauung eingeladen waren, die im Sommer stattgefunden hatte.

Ob die beiden Neu-Eheleute wohl auch zur Ehe-Zeremonie ihrer TV-Kollegen gehen werden? Bereits bevor die aktuelle Staffel von "Bauer sucht Frau" zu Ende war, verkündeten Jörn und Oliwia schließlich schon ihre Verlobung. "Ich habe auf jeden Fall die Liebe meines Lebens gefunden", schwärmte der 38-Jährige gegenüber RTL.

MG RTL D / Christian Stiebahl Jörn und Oliwia bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D/flashed by micky Anna und Gerald Heiser am Hochzeitstag in Polen

MG RTL D / Christian Stiebahl Bauer Gerald mit Anna und Bauer Jörn mit Oliwia

