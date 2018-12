Die vierzehnte Staffel von Bauer sucht Frau ist seit vergangener Woche vorbei. Unter den fünf glücklichen Paaren, die am Ende zueinander gefunden haben, befinden sich auch Landwirt Jörn und seine Oliwia. Das Besondere: Jörn hat seine Farm in Namibia! Er ist aber nicht der erste Landwirt vom afrikanischen Kontinent, der in der RTL-Kuppelshow seine Liebe fand. Vergangenes Jahr machte Bauer Gerald bei dem Dating-Format mit – er wohnt ebenfalls auf Namibia und wurde von BsF-Moderatorin Inka Bause (50) ebenfalls erfolgreich verkuppelt und zwar mit Anna Heiser. Jetzt stellt sich die Frage: Welches Pärchen haben die Zuschauer mehr ins Herz geschlossen?

Bauer Gerald und Anna

2017 nahm Gerald bei "Bauer sucht Frau" teil – nach dem obligatorischen Scheunenfest durfte der Bartträger zwei Blondinen mit auf seine Farm nach Südafrika mitnehmen: Anna und Christine. Nach ein paar Tagen entschied er sich für die gebürtige Polin Anna – für ihre Rivalin war das afrikanische Liebesmärchen vorbei. Gerald und Annas Märchen fing hingegen erst richtig an: Bereits nach wenigen Wochen waren die Turteltauben verlobt – Ende Juli 2018 krönten sie ihre Liebe mit einer Doppelhochzeit in Polen und in Namibia. Ihr Zukunft werden die Neu-Eheleute in Südafrika verbringen.

Bauer Jörn und Oliwia

Die Lovestory von Jörn und Oliwia weist viele Parallelen zu der Geschichte ihrer Vorgänger auf: Auch Jörn durfte zwei BsF-Kandidatinnen zu seiner Farm einladen – und entschied sich wie sein Landsmann für zwei Blondinen. Ilona und Oliwia kämpften um das Herz des 40-Jährigen. Seine Wahl fiel schließlich auf Oliwia, die, wie Geralds Ehefrau Anna, aus Polen stammt. Eine weitere Parallele: Auch das diesjährige Afrika-Couple hat es in Sachen Liebe ziemlich eilig. Bereits bevor die aktuelle Ausgabe von "Bauer sucht Frau" zu Ende war, verkündeten Jörn und Oliwia ihre Verlobung – die gebürtige Polin ist sogar bereits zu ihrem Bald-Ehemann in den Wüstenstaat gezogen.

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

Anzeige

MG RTL D / Andreas Friese Jörn und Oliwia bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

Anzeige

MG RTL D / Christian Stiebahl "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Oliwia und ihr Jörn



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de