"Bauer sucht Frau"-Hans und Elke sind wieder ein Paar

Es gibt frohe Nachrichten für Fans der TV-Show Bauer sucht Frau. Hans, bekannt aus der Kuppelshow, hat auf Instagram eine romantische Überraschung verkündet. Auf einem Schnappschuss ist er an der Seite seiner Ex-Partnerin Elke zu sehen. Die beiden wirken glücklicher denn je, strahlen in die Kamera und scheinen dabei die Welt um sich herum zu vergessen. Die Botschaft ist eindeutig: Hans und Elke haben wieder zueinandergefunden und geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Ein Schild mit der Aufschrift "Love" im Bild verrät, wie ernst es die beiden meinen.

Dabei war das ehemalige Traumpaar Anfang dieses Jahres einander noch fern. Im Januar hatten sie ihre Trennung offiziell gemacht und erklärt, dass unüberwindbare Differenzen ein Zusammenleben unmöglich machten. Die Fans waren damals schockiert – umso mehr freut es sie jetzt, dass die beiden wieder glücklich vereint sind. "Wie schön, dass ihr eure Beziehung wiederbelebt habt", lobt ein User in den Kommentaren den Mut des Paares, einen Neuanfang zu wagen. Andere sprechen von der Unzerstörbarkeit wahrer Liebe, die auch durch schwierige Zeiten nicht zerbrochen wird.

Hans und Elke hatten sich während der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennengelernt und galten schnell als eines der harmonischsten Paare der Show. Ihre Trennung Anfang des Jahres hinterließ viele offene Fragen, da beide keine Details zu den genauen Gründen nannten. Hans erklärte damals lediglich, dass die Themen, die sie trennten, unüberwindbar seien – offenbar ein Missverständnis, das nun der Vergangenheit angehört. Ob und wie die beiden es geschafft haben, diese Differenzen aus der Welt zu schaffen, haben sie bisher noch nicht verraten. Ihre Fans hoffen auf weitere Einblicke und sind vor allem eines: überglücklich über dieses romantische Comeback!

Instagram / hans_bauersuchtfrau Hans von "Bauer sucht Frau" ist wieder mit seiner Elke zusammen

RTL / Markus Nass Hans und Elke, "Bauer sucht Frau"-Paar 2023

RTL Elke und Hans bei "Bauer sucht Frau" 2023