Sind sie oder sind sie nicht? 18 Jahre ist es inzwischen her, dass Matthias Reim (61) und Michelle (46) sich trennten. Doch regelmäßig werden Gerüchte laut, dass die beiden wieder ein Paar sein könnten. Kein Wunder, denn die Schlagerstars verbindet noch so einiges: Nicht zuletzt haben Matthias und Michelle eine gemeinsame Tochter, Marie-Louise. Nun haben die beiden das Duett "Nicht verdient" veröffentlicht und äußern sich zu den Beziehungsgerüchten.

Im gemeinsamen T-Online-Interview mit Michelle erklärte Matthias: "An alle Spekulanten: Wir sind nach wie vor nur befreundet." Auch musikalisch verstehe man sich gut, dabei sei es in der Zeit seit der Trennung aber auch geblieben. Die Sängerin beschreibt das Verhältnis zu ihrem Ex so: "Wir sind eine große Patchwork-Familie. Wir respektieren uns. Wir lieben uns – auf eine andere Art und Weise. Wir haben ein Kind zusammen. Wir haben nur keinen Sex zusammen." Und Matthias ergänzt: "Wir verstehen uns super. Wir haben keinen Sex, wir haben keine Probleme, keine Ansprüche."

Auch über ihr aktuelles Liebesleben tauschen sich die beiden aus. So erklärt Matthias den Songtitel der Single "Nicht verdient": "Ich frag Michelle immer: 'Na? Was macht die Liebe?' Sie erzählt irgendwas und ich sag dann: 'Ach, der hat dich nicht verdient.' Wir wünschen uns gegenseitig einfach nur Liebe, Glück und ewige Gesundheit. Wir wünschen uns nur das Beste."

Thüringen Press/ActionPress Michelle und Matthias Reim beim "Schlagerboom 2018"

Anzeige

Instagram / mariereim_official Michelle, Matthias Reim und ihre gemeinsame Tochter Marie-Louise

Anzeige

Guido Ohlenbostel/ActionPress Michelle und Matthias Reim

Anzeige

Glaubt ihr, die beiden werden wieder ein Paar? Gut möglich! Auf keinen Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de