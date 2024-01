Matthias Reim litt sehr unter gesundheitlichen Problemen

Seine Gesundheit bereitete ihnen große Sorgen. Matthias Reim (66) hatte sich in den 90er-Jahren zum gefeierten Musikstar entpuppt. Mit dem Song "Verdammt Ich Lieb' Dich" landete der Sänger einen Mega-Hit, der mittlerweile von keiner Schlagerparty mehr wegzudenken ist. In den vergangenen Jahren musste der Musiker jedoch immer wieder Konzerte absagen, um sich auf seine angeschlagene Gesundheit zu konzentrieren. 2015 erkrankte er dann schwer. Nun erinnern sich Matthias und seine Frau Christin an die dunkele Zeit zurück.

"Innerhalb von Tagen hat er einfach immer mehr abgebaut, er ist wahnsinnig dünn geworden", verrät Christin in der Dokumentation "Matthias Reim – Mein Leben ist Rock’n’Roll". Nachdem er "mehr oder weniger ins Krankenhaus gekrochen sei", sei bei ihm eine schwere Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden. Damals habe sein Herz eine Leistungsfähigkeit von lediglich 20 Prozent gehabt – ob er jemals wieder auf der Bühne stehen würde, war zu dem Zeitpunkt unklar. Doch der Schlagerstar kämpfte sich zurück: "Er ist aufgestanden und hat gesagt, ich will leben. Ich will mit meiner Frau leben, ich will mit meinen Kindern leben und ich will mit meinen Fans Musik machen."

2022 litt der "Idiot"-Interpret dann erneut unter gesundheitlichen Problemen: Wegen eines Burn-outs musste er Mitte des Jahres alle seine anstehenden Konzerte absagen: "Ich fühlte mich wie ein Verlierer", gestand Matthias gegenüber Bild. Seine Frau machte sich damals große Sorgen um ihren Liebsten: "So habe ich ihn noch nie gesehen."

Matthias Reim und Christin Stark

Matthias Reim, Dezember 2005

Matthias Reim, Schlagersänger

