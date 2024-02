Wie ihre Mutter Michelle: Marie Reim will beim ESC antreten!

Wird sie es schaffen? Michelle (51) und Matthias Reim (66) zählen zu den größten Schlagerstars Deutschlands – kein Wunder also, dass auch ihre Tochter Marie Reim (23) in der Branche durchstartet. Schon seit einigen Jahren bringt sie ihre eigenen Songs raus und hat bereits zwei Alben produziert. Nun möchte Marie erneut in die Fußstapfen ihrer Mutter treten: Sie will für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten!

2001 nahm Michelle mit ihrem Hit "Wer Liebe Lebt" beim ESC in Kopenhagen teil. 23 Jahre danach könnte ihre Tochter auf der Bühne in Schweden stehen. Gegenüber RTL erklärt Marie: "Es war alles nicht so geplant! Es fügt sich gerade auf einmal alles und das fühlt sich irgendwie so ein bisschen magisch an." Am 16. Februar wird sie mit ihrem Song "Naiv" beim Vorentscheid antreten – und zwar in einem Kleid ihrer Mutter. Der rote Spitzenlook wurde extra für sie angepasst. "Es ist ein absoluter Glücksbringer. [...] Es wird auf jeden Fall für einen großartigen Auftritt sorgen", schwärmt die 51-Jährige.

Ob Marie dieses Jahr Deutschland beim ESC vertritt, wird sich schon nächste Woche zeigen. Ihre Fans drücken ihr schon jetzt die Daumen. "Setz' dich nicht unter Druck. Egal wie es ausgeht, du bist unsere Nummer eins — alleine schon für deinen Mut, auf Deutsch zu singen", kommentiert ein Fan auf dem Instagram-Profil der 23-Jährigen. Ein weiterer schreibt: "Du rockst das auf jeden Fall, Marie!"

Instagram / mariereim_official Marie Reim im April 2022

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Tochter von Matthias Reim

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Sängerin

