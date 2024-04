Freund 25 Jahre jünger: Sängerin Michelle kontert den Hatern

Sie macht sich nicht viel aus der Meinung anderer. Schlagerstar Michelle (52) hat einen neuen Partner: Die Sängerin ist seit vergangenen Mai mit Eric Philippi zusammen, der rund 25 Jahre jünger ist als sie. Die Kritik an der Beziehung nimmt sie sich keinesfalls zu Herzen, wie die Musikerin im "Kölner Treff" erklärt: "Jeder hat das Recht zu urteilen, jeder darf das sagen, was er will, jeder soll seine Meinung sagen, egal, ob es negativ oder positiv ist." Zum Schluss hatte die 52-Jährige eine eindeutige Nachricht an alle Hater: "Aber mir geht's am Arsch vorbei."

Michelle sei für jede ihrer Erfahrungen dankbar: "Ich bin wirklich sehr glücklich, dass es so eine Riesenachterbahn war, wo mir auch zum Teil wirklich kotzübel wurde." Mit ihrem deutlich jüngeren Freund habe sie den ultimativen Jackpot geknackt, wie sie gegenüber Bild erklärte: "Mit Eric lebe ich eine Liebe, die ich bisher nicht kannte. Für mich gibt es bei ihm kein richtig oder falsch. Ich kann sagen, Eric ist die Liebe meines Lebens."

Einige aus dem Umfeld der Blondine reagierten nicht so erfreut auf die Liebes-News. Michelles einstiger Manager beendete wegen ihrer neuen Beziehung sogar die Zusammenarbeit. Im RTL-Interview stichelte Markus Krampe: "Wenn dann auf einmal so ein Osterhase um die Ecke kommt, der seine Karriere pushen will durch Michelle – das habe ich auch nicht so kommen sehen. Wenn das so weiter geht, ist das für beide der Anfang vom Ende."

Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023 in Kitzbühel

Instagram / krampe.markus Sängerin Michelle und Markus Krampe

