Matthias Reim und Christin Stark feiern vierten Hochzeitstag

Matthias Reim (66) und Christin Stark feiern ihre Liebe! Die beiden Schlagersänger gehen schon seit mehreren Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit 2012 sind sie ein Paar – 2020 wagten sie dann den nächsten Schritt und gingen den Bund der Ehe ein. Dieser besondere Tag jährt sich nun zum vierten Mal! Auf Instagram teilt die Moderatorin aus diesem Anlass ein Bild mit Matthias, auf dem sie sich auf der Bühne verliebt in die Augen schauen. Die Zuneigung füreinander steht beiden ins Gesicht geschrieben. "Magischer Tag", schreibt Christin dazu und versieht den Post noch mit den Hashtags "Hochzeit" und "Jahrestag".

Die große Hochzeit war aber nicht der einzige Meilenstein im gemeinsamen Leben von Matthias und Christin. Anfang 2022 durften sich die beiden über den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Töchterchen Zoe ist bereits das siebte Kind des 66-Jährigen! Aus früheren Beziehungen und Ehen hat er drei Söhne und drei Töchter. Erst kürzlich plauderte er im Interview mit Meine Schlagerwelt aber aus, dass Zoe für ihn etwas Besonderes sei, weil dadurch die Liebe zu Christin noch mal gewachsen ist. "Weil da ein Sonnenschein gekommen ist, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe ja viele Kinder und ich liebe sie alle, aber da ist schon etwas Besonderes entstanden", schwärmte der "Verdammt, Ich Lieb' Dich"-Sänger.

Neben dem privaten Familien- und Liebesglück gab es aber auch eine Phase in seinem Leben, in der Matthiaszu kämpfen gehabt hatte. In den vergangenen Jahren musste er immer wieder aufgrund von gesundheitlichen Problemen einige Konzerte absagen. In der Dokumentation "Matthias Reim – Mein Leben ist Rock'n'Roll" erinnert sich seine Frau Christin an die schwere Zeit zurück: "Innerhalb von Tagen hat er einfach immer mehr abgebaut, er ist wahnsinnig dünn geworden." Im Krankenhaus sei daraufhin eine schwere Herzmuskelentzündung festgestellt worden. Matthias blieb aber stark und kämpfte sich zurück ins Leben.

THÜRINGEN PRESS / Action Press Florian Silbereisen, Christin Stark und Matthias Reim beim Schlagerboom 2021

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger

