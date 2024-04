Nach Karriere-Aus: Schlagerstar Michelle meldet sich zurück

Im Oktober vergangenen Jahres gab Schlagersängerin Michelle (52) ihr überraschendes Karriereende bekannt. Ein halbes Jahr nach ihrem Rückzug aus der Schlagerwelt spricht die Blondine nun erneut über ihr Karriere-Aus. "Ich hatte immer eine Peitsche im Nacken. Ich hätte besser auf mich aufpassen müssen", reflektiert die 52-Jährige im Interview mit Stern. Doch worauf spielt die Blondine mit dieser Aussage an? Als die Sängerin im Teenageralter auf der Suche nach einem Musikstudio war, soll sie mit unangebrachten Sex-Angeboten konfrontiert worden sein: "Alle haben gesagt, sie würden sich das gern anhören. Aber nur, wenn ich mit ihnen irgendwelche sexuellen Beziehungen eingehe."

Davon wollte Michelle ein für alle Mal Abstand nehmen und zog nach 30 Jahren in der Schlagerbranche den Schlussstrich. "Ich bin 30 Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen", begründete die Schlagersängerin ihren Entschluss und erklärte im selben Atemzug: "Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben. Weder als Künstlerin Michelle noch als Tanja. Es reicht. Ich höre auf!"

Doch noch ist der Schlagerstar nicht ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden. Am 5. Juli soll ihr letztes Album namens "Flutlicht" erscheinen, das sie als "ihr Lebenswerk" betitelt. Und anscheinend möchte sie sich auch auf der Bühne noch mal ausgiebig bei ihren Fans verabschieden. Das deutete die Blondine gegenüber Bild an: "Ich wünsche mir eine Abschiedstournee."

Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018

THÜRINGEN PRESS Michelle beim "Schlagerboom" im Oktober 2023

