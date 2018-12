Der Neue an der Seite von Nicki Minaj (36) ist kein Unbekannter! Schon länger sind Fans besorgt um die Sängerin, die aktuell Kenneth "Zoo" Petty datet – einen verurteilten Straftäter. Mehrere Delikte begleiten sein Leben, unter anderem soll er im Jahr 1994 als Teenager versucht haben, eine 16-Jährige zu vergewaltigen. Jetzt kommt allerdings heraus: Die Rapperin kennt den fünffachen Vater schon sehr lange und war bereits in jungen Jahren an seiner Seite!

Es soll nicht das erste Mal sein, dass Nicki mit Kenneth anbandelt. Laut dem US-amerikanischen Online-Portal TMZ war die Rapperin bereits als 16-jähriges Mädchen mit ihm in einer Beziehung, als sie noch in Queens, einem Stadtteil von New York, wohnte. Laut ihr nahestehenden Insidern sei Kenneth eine ihrer ersten großen Lieben gewesen – zu der sie nun zurückgefunden hat.

Über die Jahre wurde der verurteilte Straftäter zwölf Mal inhaftiert, berichtet Hollywood Reporter. Aber seine Vergangenheit spiele für die Sängerin keine Rolle – denn laut der TMZ-Insider sei Nicki davon überzeugt, dass er nach der Haft in den 90er Jahren gereift sei. Demnach glaube die 36-Jährige nicht nur an zweite Chancen, sondern sei seit dem Liebes-Comeback auch viel glücklicher als zuvor.

Patricia Schlein/WENN.com Nicki Minaj bei den MTV Video Music Awards

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj

