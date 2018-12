Fußballkommentar mit Ekel- und Lachgarantie! Eigentlich sollte der Ex-HSV-Kicker Stig Töfting (49) im dänischen Fernsehen bloß das Spiel zwischen den Clubs Vejle BK und Bröndby IF als Experte kommentieren. Auf das Match achtete aber irgendwann niemand mehr. Stattdessen sorgte der einstige Nationalspieler nämlich mit üblen Ausdünstungen für Aufsehen: Er ließ im TV-Studio ultra-laut einen fahren – und bekam gleich einen heftigen Lachflash!

Mit seiner unbeabsichtigten Luftverpestung beim Fernsehsender TV3 Sport wird Stig im Netz gerade zum Pups-Star. In diesem Clip ist nämlich deutlich zu hören, wie der Däne in einer Moderationspause einen langen Furz ablässt. Der Ex-Fußballer bricht direkt in einen krassen Lachanfall aus und verscheucht seine Co-Moderatoren Camilla Martin und Peter Graulund augenblicklich aus dem Studio – offenbar war das Aftersausen nicht nur geräusch-, sondern auch ganz schön geruchsvoll.

An Weiterarbeiten war da erst mal nicht zu denken. Während Peter mit einem einfachen "Du bist so ekelig" die Flucht ergreift, können sich Camilla und Stig vor Lachen nicht mehr halten. Der 49-Jährige war von seinen Winden nämlich selbst ganz überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass der Furz so lang werden würde.“ Die Fußball-Fans haben von der ganzen stinkigen Angelegenheit allerdings nichts mitbekommen. Im Fernsehen wurde Stigs Ausrutscher nie gezeigt.

Getty Images Stig Töfting bei einem Spiel in Bolton

Getty Images Stig Töfting in Nantes

Getty Images Stig Töfting bei einem Länderspiel zwischen Dänemark und Slowenien

