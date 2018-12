Schlüpft sie wohl bald in ein Brautkleid? Gerade erst hat Nicki Minaj (36) es offiziell gemacht: Die Sängerin und Kenneth Petty sind tatsächlich in einer Beziehung. Mit heißen Pics trotzten die beiden dem Hate – als registrierter Sexualstraftäter kommt der neue Freund der "Anaconda"-Intepretin bei ihren Fans nicht so gut an. Umso mehr dürfte die Kritiker nun die jüngste Neuigkeit aus den Socken hauen: Angeblich denken die beiden sogar schon an Ehe und Kinder!

Das verriet jedenfalls ein Insider dem Online-Magazin TMZ. Nach wenigen Wochen des Turtelns hätten Nicki und Kenneth das Thema Hochzeit angesprochen – und nicht nur das: Auch Babys sollen bereits in Planung sein! Unter anderem sei die Tatsache, dass die beiden sich schon als Teenager gedatet haben, für diese Wünsche verantwortlich. Außerdem halte die Rapperin den fünffachen Vater für einen guten Mann.

Dass Kenneth in den 90ern seine damalige Freundin vergewaltigt haben soll, störe die Musikerin der Quelle nach nicht. Nicki glaube fest an zweite Chancen und sei sich sicher, dass ihr Beau sie gut behandeln werde.

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Musikerin

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und ihr Freund Kenneth Petty

