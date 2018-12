In den 1970er Jahren feierte Sondra Locke ihren Durchbruch in der Traumfabrik. Für ihren ersten Film "Das Herz ist ein einsamer Jäger" wurde die damals 24-Jährige direkt für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Noch mehr Aufsehen erregte die Schauspielerin aber mit ihrer 13 Jahre langen Beziehung zu ihrem Kollegen Clint Eastwood (88). Jetzt gerät sie wieder in die Schlagzeilen, allerdings mit einer traurigen Nachricht: Sondra ist an den Folgen ihrer langwierigen Krebserkrankung gestorben.

Die zuständigen Behörden in Los Angeles haben die traurige Nachricht inzwischen bestätigt. Laut The Associated Press verlor Sondra bereits am 3. November den Kampf gegen Brust- und Knochenkrebs. Im Alter von 74 Jahren starb sie in ihrem Haus. Warum ihr Tod erst jetzt öffentlich wurde, ist nicht bekannt.

1975 lernten sich Sondra und Clint am Set von "Der Texaner" kennen und lieben. Gemeinsam spielten sie in zahlreichen anderen Filmen wie in "Der Mann, der niemals aufgibt" oder "Der Mann aus San Fernando" die Hauptrollen. 1989 folgten die Trennung und ein Streit vor Gericht. Sondra verklagte Clint auf Unterhalt; sie einigten sich wenig später außergerichtlich.

Collection Christophel © Warner Bros / Seconde Street Films Sondra Locke

Getty Images Sondra Locke im Juni 2005

Steve Wood/ActionPress Sondra Locke und Clint Eastwood



