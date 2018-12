Ein herber Verlust für die Jazzwelt: Am späten Donnerstagabend verstarb die Sängerin Nancy Wilson. Zu ihren bekanntesten Stücken gehörten "Guess Who I Saw Today" oder "(You Don't Know) How Glad I Am", das sich vor allem im Sommer 1964 zur Hitsingle mauserte. Nach fast 50 Jahren auf internationalen Bühnen setzte sie sich schließlich 2011 zur Ruhe und erkrankte in den Folgejahren schwer: Nun sei Nancy im Alter von 81 Jahren friedlich eingeschlafen.

Das bestätigte kürzlich ihre Managerin Devra Hall Levy gegenüber Associated Press. Ihrem Leiden erlag die 81-Jährige in ihrem Anwesen in Pioneertown, Kalifornien. Die Interpretin veröffentlichte in ihrer mehr als fünf Dekaden umfassenden Karriere über 70 Langspielplatten und deckte damit auch andere Musikgenres, wie R&B, Pop und Soul ab. Allein in den Sechzigern veröffentlichte sie acht Alben, die allesamt in den Top 20 der Billboard Charts landeten.

Ihr musikalisches Schaffen wurde auch mehrfach ausgezeichnet: In den Jahren 1965, 2005 und 2007 gewann die US-Amerikanerin jeweils einen Grammy – siebenfach wurde "Sweet Nancy", wie sie liebevoll genannt wurde, für eine Trophäe nominiert. Neben ihrem musikalischen Erbe hinterlässt sie auch einen 55-jährigen Sohn und eine 43-jährige Tochter aus insgesamt zwei Ehen.

Getty Images Nancy Wilson bei einem Auftritt im Oktober 2007

Getty Images Nancy Wilson 1968

Getty Images Nancy Wilson bei den Grammy Awards 2005



