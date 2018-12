Eine etwas andere Begegnung mit einem Fan! Steve Carell (56) wurde vor wenigen Monaten von einem Auto angefahren, als er mit seinem Motorrad unterwegs war. Als der Schauspieler wenden wollte, fuhr das Auto hinter ihm, das er übersehen hatte, auf ihn auf. Steve flog über den Lenker, verletzte sich beim Aufprall aber nicht. Ungewöhnlich wurde der Vorfall, als sich die Fahrerin des Wagens als Fan des 56-Jährigen entpuppte.

"Die Frau, die das Auto fuhr, sprang sofort raus", erinnerte sich Steve in der Show von Ellen DeGeneres (60). "Sie war natürlich ganz aufgelöst und ich ging zu ihr rüber. Mein Motorrad war unter ihrem Wagen eingeklemmt. Dann sagte sie: 'Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist Steve Carell'", erzählte er weiter. Sie sei wirklich aufgeregt gewesen, dass sie ausgerechnet den Hollywoodstar angefahren hatte, witzelte er weiter. "Es war tatsächlich eine lustige Erfahrung, eine lustige Fan-Begegnung", fasste der ehemalige "The Office"-Darsteller zusammen.

Um einen solchen – zum Glück glimpflich ausgegangenen – Unfall in Zukunft zu vermeiden, schenkte Ellen ihm eine Weste mit Reflektoren sowie einen Helm mit roter Flagge. In voller Montur gab Steve an, dieses Outfit wirklich tragen zu wollen.

MEGA Steve Carell auf Promo-Tour in London

Anzeige

Lia Toby/WENN Ellen DeGeneres bei der Premiere von "Findet Dory"

Anzeige

Getty Images Steve Carell in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de