Steve Carell (57) hat einen neuen Netflix-Hit erschaffen! Die Streaming-Plattform hat zuletzt einige Kracher zu bieten: Neben der spannenden Serie "White Lines" und dem verführerischen Erotik-Kracher "365 Days" begeisterte kürzlich auch die schockierende Dokumentation über Skandal-Unternehmer Jeffrey Epstein (✝66) die Nutzer total. Nun scheint es jedoch einen neuen Stern am Binge-Watch-Himmel zu geben: Die brandheiße Dramedy-Serie Space Force erobert aktuell die Netflix-Charts!

Seit dem 29. Mai ist die Show auf der Plattform abrufbar – und das mit Erfolg: Denn inzwischen ist die erste Staffel mit ihren zehn Folgen auf den vierten Platz der Rangliste geklettert, wie die Statistik auf Netflix zeigt (Stand: 10. Juni 2020, 16:00 Uhr). Damit liegt die Sendung nur knapp hinter Tote Mädchen lügen nicht, "365 Days" und "The Last Days of American Crime" – und sogar noch vor dem absoluten Zuschauerliebling Fuller House.

Doch worum geht es in "Space Force" überhaupt? Die Produktion behandelt den Aufbau und die Etablierung einer speziellen Militäreinheit für den Einsatz im Weltraum, der United States Space Force – jedoch mit jeder Menge Humor und Herz am Arbeitsplatz. Die Idee dazu stammt tatsächlich von Comedian Steve. Und auch die restliche Besetzung kann sich sehen lassen: Neben John Malkovich (66) und Lisa Kudrow (56) ist auch Ben Schwartz mit dabei!

Netflix / Space Force Steve Carell und Noah Emmerich in "Space Force"

Aaron Epstein/Netflix Steve Carell in der Comedyserie "Space Force"

Netflix / Space Force Steve Carell, Diana Silvers und Lisa Kudrow in "Space Force"



