Stefano Herren ist stinksauer auf Melanie Müller (30)! Erst vor wenigen Tagen sorgte das Handgemenge zwischen seinem Vater Willi (43) und dessen Frau Jasmin Jenewein für Schlagzeilen: Der Mallorca-Star soll seiner Liebsten völlig betrunken eine blutige Lippe verpasst haben, nachdem sie ihn aus einem Strip-Club in Österreich gezerrt hatte. Ballermann-Kollegin Melli war ebenfalls vor Ort. "Willi war komplett drüber", erinnerte sie sich an den Vorfall – zu viel für den Herren-Spross. Im Netz wettert Stefano jetzt gegen das ehemalige Bachelor-Babe.

In seiner Instagram-Story teilte der 24-Jährige ein altes Nackt-Pic von Melanie, das er mit den Worten "Ekelhaftes respektloses Weib" versehen hat. Auch ihre 15 Monate alte Tochter Mia Rose (1) griff er verbal an. Die Reaktion der kecken Blondine ließ allerdings nicht lange auf sich warten. "Dumme Menschen kann man nicht kommentieren", sagte die 30-Jährige lächelnd vor laufenden RTL-Kameras. "Ich weiß nicht, ob Willi ihn als Kind ein paar Mal vom Wickeltisch hat fallen lassen", hetzte die Ex-Dschungelcamp-Königin weiter gegen Stefano.

Ein Ende der Hate-Tirade ist derzeit noch nicht in Sicht – immerhin hat der Sohnemann seinem Papa versprochen, ihm immer den Rücken zu stärken. "Du bist mein bester Freund und Vater. Ich lasse dich niemals auf dieser Welt fallen, vorher muss mich jemand mit einer Kugel treffen", erklärte er sein Beschützer-Gehabe auf der Foto- und Videoplattform.

ActionPress Jasmin und Willi Herren in Santa Ponsa auf Mallorca

Anzeige

Instagram / stefano_herren_ Stefano Herren, Willi Herrens Sohn

Anzeige

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie und Mia Rose Müller im Garten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de