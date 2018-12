So verbringen die britischen Royals also das Fest der Liebe! Während hierzulande der Heiligabend mit einem Festtagsschmaus und Geschenken unterm Christbaum verbracht wird, herrschen beim britischen Hochadel ganz eigene Traditionen. An die müssen sich die Prinzenbrüder William (36) und Harry (34) und die übrigen Mitglieder der Königsfamilie unbedingt halten. Wie in jedem Jahr versammelten sich die Royals auch 2018 auf Schloss Sandringham in Norfolk, dem Landsitz von Queen Elizabeth II. (92) – und dabei ist eine Sache sicher: Die Feierlichkeiten sind alljährlich von vorne bis hinten durchgetaktet.

Am 24. Dezember trudeln die weihnachtswütigen Gemüter mit Sack und Pack in der Provinz ein, wo ihnen ereignisreiche Tage bevorstehen. Den Startschuss setzt laut Daily Mail das gemeinsame Teetrinken am Nachmittag – typisch britisch. Die Männer tragen dabei Schwarz, während die Ladys sich in schicke Abendgarderobe werfen und ihre Häupter mit feinen Juwelen bestücken. Entgegen der angelsächsischen Tradition und beruhend auf den deutschen Wurzeln der Familie wird dann auch schon beschert.

Das eigentliche Highlight ist dann aber der Christmas Day, der erste Weihnachtsfeiertag. Den Morgen lassen die Damen üblicherweise gemütlich und mit leichter Kost auf ihren Zimmern angehen, während die Herrschaften ein zünftiges Frühstück zu sich nehmen. Danach begibt sich die ganze Meute zum feierlichen Weihnachtsgottesdienst in die St. Mary Magdalena-Kirche. Zwischen dem üppigen Christmas-Lunch und dem Afternoon-Tea wie am Vortag hält die Queen um 15:00 Uhr schließlich eine Rede, die der Sender BBC überträgt. Als ob der Bauch zu diesem Zeitpunkt nicht schon voll genug wäre, folgt am Abend schließlich ein Buffet, das keine kulinarischen Wünsche mehr übrig lässt – angestoßen wird mit Whiskey.

Der zweite Weihnachtsfeiertag steht ganz im Zeichen der Fasanenjagd – die lässt Harry aus Rücksicht auf seine tierliebe Göttergattin Meghan (37) 2018 aber sausen. Am 26. Dezember brechen die ersten Mitglieder dann bereits auch schon wieder auf.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Kate und Prinz Harry

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry an Weihnachten 2018

Getty Images Prinz Charles an Weihnachten 2018

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank an Weihnachten 2018



